أمير مكة يطلع على خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية الذي من المقرر أن يبدأ عمله بخطي إنتاج، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعين العزيزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة.

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كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية والرفع المساحي بمواقع الوقف، إضافة إلى خطط رفع القدرة الإنتاجية للعين.

وجرى أيضا إطلاع المجلس على الخطط المستقبلية، ومنها استهداف توزيع 25 مليون عبوة خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز الـ 5 ملايين عبوة عما جرى توزيعه العام الماضي.

وختم المجلس اجتماعه بإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي.