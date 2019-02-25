"بن عبيد" يكشف سر ظاهرة السحب الغريبة بجنوب المملكة

كشف الراصد الجوي سامي بن عبيد الحربي عن الظاهرة الغريبة التي ظهرت في السحاب بعدد من مناطق السعودية، وخاصة المناطق الغربية قبل عدة أيام.
وقال "بن عبيد" إن الظاهرة الغريبة التي ظهرت في السعودية تعرف باسم "فولستريك"، وهي نادرة الحدوث، تتشكل كدوائر بيضاوية إلى حد ما وكأنها تلقت ضربة في المنتصف، وتحدث غالباً بسبب أن درجة حرارة الماء فيها تكون أقل من الصفر، لكنها غير متجمدة في الوقت نفسه، بسبب عدم وجود جزيئات التنوي الجليدي
يذكر أن هذه الظاهرة قد تم رصدها قبل عدة أيام في مناطق مختلفة جنوب السعودية، وتم تداول صور لها على ناطق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يكشف تفاصيلها الراصد سامي الحربي.
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