كم طناً من النفايات تُرفع يومياً؟ هنا جهود جبارة في تطهير المسجد النبوي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تكثف إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، أعمالها وجهودها اليومية، من خلال العمل على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين على مدار 24 ساعة؛ لضمان أداء سير العمل.

وتعنى إدارة التطهير والسجاد بنظافة المسجد النبوي وسجاد الصلاة والمرافق المحيطة به "دورات المياه"؛ حيث تغسل ثلاث مرات يومياً بماكينات غسيل جديدة وحديثة مزودة بمواد النظافة اللازمة وعددها 30 ماكينة، بالإضافة لزيادة معدل الغسيل لساحات المسجد النبوي كلما دعت الحاجة لذلك عند نزول الأمطار والغبار.

وقال مدير إدارة التطهير والسجاد خالد بن معلث الرحيلي: "الإدارة تعمل على تهيئة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، حيث يبلغ عدد العاملين 1290 عاملاً لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار".

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وأضاف: "تقوم الإدارة بالعمل على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد بمعدل ست مرات يومياً لتجهيزها للزوار، كما يتم العمل على نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات، إضافة إلى رفع النفايات يومياً؛ حيث بلغ مجموع ما يتم رفعه من النفايات 45 طناً تقريباً مع إنجاز المهام بأسرع وقت".

وأردف: "الإدارة قامت بوضع أكياس خاصة بحفظ الأحذية أمام مداخل الحرم؛ حفاظاً على نظافة المسجد وسجاده من مخلفات الأحذية والروائح، إضافة لما هو موجود من دواليب ألمنيوم برفوف وعددها 2800 دولاب وُزّعت داخل المسجد النبوي".

وتابع: "تتولى الإدارة العمل على متابعة نظافة أقسام النساء ببرامج مماثلة للتي بأقسام الرجال؛ حيث يعمل 200 عاملة نظافة في قسم النساء".