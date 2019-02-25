“رابط” نتائج وظائف القوات المسلحة السعودية 1440 “PDF” الدفعة الجديدة/...

ينتظر المتقدمين لوظائف القوات المسلحة في السعودية دفعة 1440/2019، بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية، معرفة نتائج القبول في الدفعة الجديدة، ويبحثوا عن رابط للدخول عليه مباشراً لمعرفة النتائج، حيث أكدت مصادر مقربة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية، علي أن النتائج ستعلن خلال وقت قريب، حيث جاري العمل علي الفحص النهائي للكشوفات ولأسماء المقبولين مبدئياً قبل نشر النتائج نهائياً.

ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم كل جديد ومميز، ونوفر لكم أسهل وأفضل الطرق لمعرفة النتائج وقت إعلانها، حيث وفرنا لكم الرابط الذي يتم الدخول علية لمعرفة النتائج مباشراً، ونتمني للجميع التوفيق.

رابط نتائج الدفعة الجديدة 1440 قوات مسلحة

لمعرفة النتائج للقبول لدفعة 1440 بالقوات المسلحة السعودية من خلال الرابط التالي من هنا.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق عن فتح باب القبول لدفعة جديدة في التجنيد الموحد، للقوات المسلحة السعودية وأفرعها للعام 1440/2019، حيث تقدم ألاف من الراغبين بالإلتحاق بالقوات المسلحة السعودية، للحصول علي وظيفة في التجنيد للقوات المسلحة السعودية.

ونحن معكم بكل جديد حتي ظهور النتائج ونتمني للجميع التوفيق.