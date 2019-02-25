بالفيديو.. أطفال سعوديون يتحدثون اللغة الصينية بطلاقة..تابع أخبار السعودية

قام أطفال سعوديون بتعلم اللغة الصينية خلال مرافقة أسرهم أثناء البعثات الخارجية، قمار عبروا عن مدي عن سعادتهم لقدرتهم على التخاطب بهذه اللغة المهمة.

وقال الدكتور بدر فؤاد عسيري، الباحث في القانون الدولي في جامعة الصين: “أبنائي تعلموا اللغة الصينية خلال فترة دراستهم في الصين. وقرار السعودية تعليم اللغة الصينية في المناهج من أهم القرارات، حيث طُبقت قرارات مماثلة في دول عظمى مثل أميركا وبريطانيا، والتي تبتعث طلابها لدراسة اللغة الصينية”.

كما أشارت والدة الطفلين عمار وصالح الحربي، والمبتعثة في الصين منذ 9 أعوام والتي تستعد لإنهاء الدكتوراه في الرياضيات “تعلم أولادي اللغة الصينية خلال دراستهم في الصين، فهي من اللغات الجميلة والمميزة عالمياً. تعليمها داخل السعودية سيحقق تعددية في الفكر والثقافة والاطلاع”.

وأضافت “الصين مكان رائع للحضارة والمعرفة والعلم. والعديد من السعوديين يقصدونها للعلم والمعرفة والتجارة والاستثمارات، لما تتمتع به هذه البلاد من جمال وتقنيات حديثة وتفوق علمي”.

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كما قالت أن “أي لغة في العالم يمكن تعلمها من خلال الممارسة”، وأضافت: “هذا ما يجب أن يتسلح به الجيل الجديد من حب الاطلاع على الثقافات وكسب المعارف”.

ثم قال المبتعث السعودي في الصين بدر عسيري: “الكثير من الطلاب الذين أدرس معهم هنا، من كازخستان وغيرها، يستطيعون إتقان اللغة الصينية بسهولة، نظراً لوجود هذه اللغة في مناهجهم المدرسية، مما يسهل عليهم إتقانها بفضل امتلاكهم مبادئ هذه اللغة”.

وأشار عسيري إلى وجود “ترابط جميل بين المجتمع الصيني والسعودي، بفضل التبادل الثقافي والتقدير المتبادل بين الشعبين، على الرغم من قلة العائلات السعودية المقيمة في الصين بسبب قلة الابتعاث إليها”.