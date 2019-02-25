سجل في وظائف وزارة البيئة السعودية…رابط التسجيل في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة...

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، هي ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في الإنضمام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث أعلنت وزارة البيئة السعودية اليوم الإثنين عن احتياج عدد من إدارتها المختلفة للكثير من الوظائف.

ونستعرض معكم قرائنا الكرام محبي موقع عرب فور نيوز في كل مكان، كل ما يهمكم معرفته حول وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالإضافة إلى شروط التقديم كما نوافيكم برابط التسجيل في وظائف وزارة البيئة السعودية، فتابعونا عبر موقعكم المميز وضعوا المقال في المقدمة يصلكم كل جديد.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

تعد وزارة البيئة والزراعة والمياه بالسعودية، هي الوزارة المسئولة عن سياسة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، حيث أنشأ الملك عبد العزيز أل سعود المديرية العامة للزراعة عام 1344 هجرية، وبعد تولي الملك سعود الحكم تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب مرسوم ملكي، وبموجب هذا المرسوم الملكي بدأت وزارة المياه والزراعة السعودية بمباشرة كافة مهامها.

وظائف وزارة البيئة السعودية

ترتبط بوزارة البيئة السعودية عدة مؤسسات وشركات ذات شخصية اعتبارية ولعل من أبرزها شركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة المياه والكهرباء وغيرها، وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى الإشراف على شؤون المياه والزراعة والبيئة وتطويرها نحو الأفضل كما تسعى وزارة البيئة السعودية إلى توفير مياه الري الصالحة للزراعة عن طريق الآبار والسدود والعقوم وغيرها الكثير من المهام التي تختص بها وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية.

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وظائف وزارة البيئة في السعودية

أعلنت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين عن احتياجها لعدد من الوظائف كما ذكرت وزارة البيئة السعودية عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للوظائف ولعل من أبرزها ما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الإلتزام بالأنظمة والتعليمات المتعارف عليها داخل مقر عمله.

يجب أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن ما هو مطلوب للوظيفة المرشح لها.

ألا يكون المتقدم مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى.

أن يكون المتقدم لائق صحياً وفق لائحة اللياقة الصحية بنظام الخدمة المدنية.

لابد وأن يكون الشخص حاصل على الترخيص المهني اللازم للفئات المهنية والتخصصية.

التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه السعودية

أوضحت وزارة البيئة والمياه السعودية في تصريح صحفي لها اليوم الإثنين، أنه يتوافر لديها 100 وظيفة إدارية شاغرة للنساء والرجال، المشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالتقاعد، وذكرت وزارة البيئة السعودية أن التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه في السعودية يبدأ غداً الثلاثاء ويستمر حتى 1440/7/1 .

رابط التقديم في وظائف وزارة البيئة السعودية

يتم التقديم في وظائف وزارة البيئة السعودية عن طريق الدخول إلى موقع وزارة البيئة السعودية من هنا، أعزائنا المتابعين في كل مكان سوف نتابع معكم كل ما هو جديد فيما يتعلق بوظائف وزارة البيئة السعودية فتابعونا.