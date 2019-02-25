شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لبعض المخططات والتقاطعات بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.

وقد اقترحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة التسمية والترقيم أن يتم توزيع المخططات حسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية، كما جرى إعداد المخطط الذي يضم 14 حياً، فيما جرى ضم 24 مخططًا أُطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أُزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة «الجديدة»، إلى جانب تسمية 14 تقاطعًا بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعمل الأمانة على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعه الأصلي ونبذة مختصرة عنه.