شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع أمير الكويت مستجدات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.