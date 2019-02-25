شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع ميركل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم (الاثنين)، مستشارة ألمانيا الاتحادية آنغيلا ميركل.

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الألماني المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية إيفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.