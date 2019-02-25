شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية ينوّه بعمق العلاقات بين المملكة وبنغلاديش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمقر الوزارة اليوم (الاثنين)، وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ محمد عبدالله،والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة حالياً.

وفي مستهل اللقاء رحب وزير الشؤون الإسلامية، بالوزير البنغلاديشي والوفد المرافق له، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً متانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين، سائلاً الله أن يحفظ البلدين، وأن يديم عليهما الأمن والاستقرار.

وقال الوزير آل الشيخ: «إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تعمل مع الوزارات المعنية بالشأن الديني في مختلف الدول الإسلامية كافة، انطلاقاً من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين؛ لإظهار سماحة الإسلام ووسطيته، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، مشيداً بالتعاون الثنائي بين الوزارتين في هذا الصدد».

من جانبه أثنى وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش، بما تحقق في هذا اللقاء من تطابق في وجهات النظر لما يخدم العمل الإسلامي، ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن بنغلاديش وشعبها ينظرون إلى المملكة العربية السعودية بمنظار القدوة والأسوة في الخير، منوهاً بجهود المملكة في خدمة المسلمين، والدفاع عن قضاياهم.

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ورفع الشيخ محمد عبدالله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ على الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مشيراً إلى أن دولة بنغلاديش تعتبر من أكبر الدول الإسلامية ويجد حجاجها كل دعم وتسهيلات وهو محل تقدير.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات في مجال التعاون الثنائي بين الوزارتين ومنها عقد عدد من البرامج والزيارات المتبادلة في مجال العمل الإسلامي.

كما قدم الوزير البنغلاديشي الدعوة للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لزيارة جمهورية بنغلاديش.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والمستشار بمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان، ومن الجانب البنغلاديشي: سفير بنغلاديش لدى المملكة السيد غلام موشي، ووكيل وزارة الشؤون الدينية السيد أنيس الرحمن، والوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الدكتور محمد نذر الإسلام.