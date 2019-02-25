شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد بن سلطان يدشن معرض «أمنكم وسلامتكم هدفنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين) إلكترونيًا، المعرض المصاحب للحملة التي أطلقتها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة بعنوان «أمنكم وسلامتكم هدفنا».

واطلع خلال استقباله قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العقيد فيصل بن عوض المطيري وعدد من القيادات الأمنية، على محتويات وبرامج المعرض المصاحب للحملة، متمنيًا أن تحقق الحملة أهدافها بالحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، والحد من الحوادث التي يترتب عليها خسائر مادية وبشرية.

وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود الأمنية والأعمال الإنسانية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها.

من جهته أعرب العقيد المطيري عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلًا الله تعالى أن يمدّه وزملاءه بعونه وتوفيقه.

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