شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» يطّلع على أعمال إدارة المجاهدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سعود بن عبدالعزيز التومان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.

وهنأ الأمير فيصل بن خالد مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على أعمال فرع الإدارة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيداً بما يقوم فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها، حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.

من جهته عبر التومان، عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.