شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: خالد بن سلمان رجل دولة من الطراز الرفيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، باسمه ونيابة عن منسوبي القوات البحرية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، مؤكداً أن ذلك يعبر عن مدى التلاحم بين ولاة الأمر والجنود البواسل ومدى الرعاية والاهتمام الذي يجدونه دوماً من لدن خادم الحرمين الشريفين.

وقال: «إن هذا الدعم المستمر سيرفع من معنويات الجنود وذويهم، والدفع إلى المزيد من البذل والتفاني في الذود والدفاع عن حدود الوطن ومقدساته الشريفة».

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كما هنأ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع، مبيناً أن هذه الثقة الملكية الغالية تؤكد النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين ورؤيته الحكيمة في اختيار الرجال الأوفياء والمخلصين، حيث يتصف الأمير خالد بن سلمان بالحنكة والخبرة فهو رجل دولة من الطراز الرفيع وله مواقفه المشهودة خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وعبر الفريق الركن فهد الغفيلي، عن فخر منسوبي القوات البحرية ووزارة الدفاع عامة بهذا التعيين الذي سيكون له الأثر الإيجابي بمشيئة الله وتوفيقه ثم بالدعم الوافر والتوجيه السديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أن تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع سيرسخ ويدعم البناء والتطوير الشامل الذي حظت به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص التي تحقق لها العديد من التطورات المتمثلة في عقود تسليح وتدريب مختلفة ومشاريع مستقبلية، ستضع القوات البحرية في مصاف البحريات العالمية المتقدمة وبما يتناسب مع مكانة المملكة ودورها الريادي الدولي والإقليمي على جميع الأصعدة.