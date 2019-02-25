شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مسمى «كلية المجتمع» في بيش إلى «كلية التطبيقات الصناعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأن تغيير مسمى الكلية لتصبح «كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش»، يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ويسهم في تطوير مخرجات الجامعة، لتكون رافداً مهماً في تزويد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بمخرجات مهنية داعمة لنمو وتطوير هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن القطاع الصناعي يٌعد أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ومن هذا المنطلق فقد عملت الكلية على أن تكون أقسامها تلبي الاحتياجات الصناعة بأهم الكوادر المؤهلة في التخصصات التي تضمها الكلية، وهي: تقنية الهندسة الميكانيكية، وتقنية الهندسة الكهربائية، وتقنية الهندسة الكيميائية.

رافعاً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمناسبة صدور موافقة اللجنة المكلفة باختصاصات مجلس التعليم العالي على تعديل إسم كلية المجتمع بمحافظة بيش التابعة لجامعة جازان، إلى كلية التطبيقات الصناعة بمحافظة بيش.