شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» ينفذ دورة عن إدارة حسابات المدرسة بمواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، نفذت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة دورة تدريبية عن إدارة حسابات المدرسة بمواقع التواصل الاجتماعي، لمدة يومين، استهدفت منسقات الإعلام بمكاتب وإدارات التعليم المشرفات على 800 مدرسة، قدمتها مساعدة مدير الإدارة الدكتورة منى العتيبي بإشراف ومتابعة من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام طلال الردادي.

تأتي الدورة التدريبية ضمن إعداد كادر تعليمي واع بإدارة الحسابات التعليمية وتحقيق الاستراتيجيات التعليمية والتربوية، حيث جرى خلالها تدريبهن على تهيئة الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كيفية استخدامها وآليات تفعيل خدماتها وتطويع ذلك لمنجزات المدرسة، كما تم تعريفهن على طرائق اكتشاف هذه المواقع، وتطوراتها التقنية وضرورة التخطيط قبل الاستخدام مع ضرورة معرفة كيفية إطلاق منصة إعلامية للمدرسة، وصناعة المحتوى التعليمي والمعرفي الجاذب، بالإضافة إلى معرفة الطرائق التسويقية لتنمية حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلاقًا من أهمية صناعة منصات إعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد قدمت المدربة إحصائيات محدثة وشاملة لأعداد مستخدمي الفيسبوك والسناب شات وتويتر وانستقرام، كما قدمت شرحا وافيا تطبيقيا لأبرز خدمات هذه الوسائل وانتقاء المحتوى المناسب لمقتضاها.