شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض مجالات التعاون مع رئيس قبرص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم (الاثنين)، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط أندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.