شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض مجالات التعاون مع رئيس قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم (الاثنين)، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس.
وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط أندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستعرض مجالات التعاون مع رئيس قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.