شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، دولة رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البلجيكي، مستشارا رئيس الوزراء فيدريك بيرنانرد، وستيفان مونت.