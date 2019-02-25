شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض مشاريع الكهرباء والنقل بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء، مشروعات الكهرباء والنقل بالمنطقة، وكذلك آليات وسبل توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهتين، بما يضمن تسريع العمل في المشرعات ودقة إنجازها.