شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعين العزيزية.

واطلع المجلس على خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية، الذي من المقرر أن يبدأ عمله بخطي إنتاج، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية والرفع المساحي بمواقع الوقف، إضافةً إلى خطط رفع القدرة الإنتاجية للعين.

وجرى أيضاً إطلاع المجلس على الخطط المستقبلية، ومنها استهداف توزيع 25 مليون عبوة خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز الـ 5 ملايين عبوة عما تم توزيعه العام المنصرم.

وختم المجلس اجتماعه بإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي.