شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: مذكرة تفاهم لتوطين 50 ألف وظيفة وتأهيل وتوظيف 3 آلاف يتيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية المطاعم والمقاهي (قوت). وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية المطاعم والمقاهي (قوت). وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطين 50 ألف وظيفة، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم ويتيمة، وتطوير مهارات 70 ألف مواطن في قطاع الأغذية. وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي استمراراً للشراكات الهادفة لدعم توطين الفرص الوظيفية.



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