دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي» انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 20/6/1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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