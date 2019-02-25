بسؤاله لم يُثبت ملكيتها.. 85 ألف ريال تقود مقيماً بمكة إلى الشرطة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تحقق شرطة الكعكية مع مقيم إندونيسي على خلفية عثور رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بحوزته، على مبلغ مجهول المصدر.

وفي التفاصيل، فأثناء تواجد أحد رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق "مكة- جدة" السريع التابع لقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ اشتبه رجال القوة في مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة مقيم إندونيسي.

وبتفتيش المركبة عُثر بحوزته على مبلغ قدره 85 ألف ريال مجهولة المصدر، وبسؤاله عن ملكيتها أو ما يثبت أي مصدر؛ لم يبرز ما يثبت ذلك؛ حيث جرى إعداد محضر بالحادثة، وتسليم المبلغ والشخص لشرطة الكعكية بحكم الاختصاص.