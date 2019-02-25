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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي، كما قدم تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم.
وسيتولى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي مهام الرئيس إلى حين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة.
استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدمعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-25
قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي، كما قدم تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم.
وسيتولى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي مهام الرئيس إلى حين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
05:08 PM
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
05:19 PM
قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي، كما قدم تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم.
وسيتولى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي مهام الرئيس إلى حين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة.
، استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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