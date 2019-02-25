، استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي، كما قدم تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم.

وسيتولى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي مهام الرئيس إلى حين انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة.