محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته مصر ، فيما يلي نصها : فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس ... لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية



خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته مصر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته مصر ، فيما يلي نصها : فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس ... لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 Advertisements 05:03 PM بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته مصر ، فيما يلي نصها : فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس ... لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية



، خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته مصر ،

المصدر : الخليج 365

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