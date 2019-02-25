، "أمانة جدة" تكشف ملابسات إغلاق مداخل حيّي "السامر" و"الواحة" بالمياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - مالك مخطط صرّف المياه للشارع.. والبلدية تسحبها وتطبق بحقه الإجراءات النظامية

كشفت أمانة محافظة جدة ملابسات انفجار بحيرة مياه بشرق طريق الحرمين بشمال المحافظة، والذي أدى إلى إغلاق مداخل حيّي "السامر" و"الواحة".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل محمد البقمي، رداً على ما نشرته "الخليج 365" بأن الموقع عبارة عن تجمّع مياه نتيجة لأعمال حفر بأحد المخططات، حيث قام المالك بتشغيل مضخة وتصريف المياه للشارع العام، مشيراً إلى أن البلدية الفرعية قامت بإشعار المالك وسحب المضخة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، كما تمت معالجة تجمعات المياه.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريراً عن تدفق المياه بشكل كبير من إحدى البحيرات الكبيرة بجوار طريق الحرمين شمال شرق جدة، وامتدت لمسافة طويلة. وأدت المياه إلى إغلاق المدخل الغربي لأحياء السامر والواحة؛ وهو ما أعاق دخول المركبات، وإحداث تلفيات في الطبقة الإسفلتية في الطريق الموازي لطريق الحرمين، دون إيجاد حلول لهذه المشكلة المتكررة.

وأعرب الأهالي من خلاله عن استيائهم إزاء عدم حلّ المشكلة التي تفاقمت منذ أشهر رغم علم الجهات المختصة، وطالب السكان في حينه بسرعة إنقاذهم مما أسموه بـ"الكارثة"، من هذه البحيرة، التي شهدت طفحاً للمياه أكثر من مرة.