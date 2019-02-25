، "البيئة" توصي بإغلاق أسواق الإبل بالدواسر والقريات مؤقتاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - كإجراء احترازي بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لـ"كورونا"

أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإغلاق أسواق الإبل في محافظتي وادي الدواسر والقريات بصورة فورية، كإجراء احترازي إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيهما.

جاء ذلك بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس "كورونا"، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيشمل جميع الأسواق التي تظهر بها حالات مماثلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل: التوصيات جاءت بعد رصد حالات متعددة للإصابة البشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-COV) بالمحافظتين في الفترة الأخيرة، مما أدّى إلى تقييم الحالة بوصفها اندلاعة وبائية، مبيناً أنّ إغلاق الأسواق سيقلّل احتمالية إيجاد مصدر عدوى للبشر أو الإبل من الإبل المصابة، وسيمنع انتشارها خصوصاً مع ملاءمة الظروف الجوية لذلك.

وأكّد ضرورة منع دخول أي إبل جديدة إلى الأسواق، وكذلك منع خروج الإبل الموجودة داخلها، مع مراقبة الوضع الصحي لمدة لا تقل عن 21 يوماً من تاريخ الإغلاق، من خلال سحب عينات مسحية أنفية كل سبعة أيام، وفحصها بالاختبار الحقلي السريع للمرض (MERS-COV).

وشدد على أهمية رش جميع الحظائر داخل الأسواق بمطهر (TH4) لتطهير الأرضيات، وتحديد ملابس خاصة لاستعمالها داخل الأسواق وعدم الخروج بها، إضافة إلى توزيع مطهرات الأيدي والكمامات الفيروسية على جميع المخالطين للإبل وعمال الرعاية أثناء فترة إغلاق الأسواق.