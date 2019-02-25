، "الكهرباء" تقدم فرصاً استثمارية لتوطين الصناعة وتعظيم المحتوى المحلي ،

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نظمت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل، بعنوان: "استراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل"، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، هي: دور الشركة السعودية للكهرباء في توطين الصناعات والخدمات، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمصانع المحلية، وآلية تسجيل وتأهيل الموردين والمقاولين، وجلسات مباشرة مع ممثلي إدارة التوطين والتأهيل في الشركة.
وتستهدف ورشة العمل، قطاع الأعمال من مقاولين ومصنعين، وموردين، ومستثمرين في القطاع الصناعي.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد النسخة الجديدة من استراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج "بناء"، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10 في المئة مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50 في المئة من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
"الكهرباء" تقدم فرصاً استثمارية لتوطين الصناعة وتعظيم المحتوى المحليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
نظمت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل، بعنوان: "استراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل"، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، هي: دور الشركة السعودية للكهرباء في توطين الصناعات والخدمات، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمصانع المحلية، وآلية تسجيل وتأهيل الموردين والمقاولين، وجلسات مباشرة مع ممثلي إدارة التوطين والتأهيل في الشركة.
وتستهدف ورشة العمل، قطاع الأعمال من مقاولين ومصنعين، وموردين، ومستثمرين في القطاع الصناعي.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد النسخة الجديدة من استراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج "بناء"، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10 في المئة مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50 في المئة من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
04:16 PM
في ورشة عمل استضافتها غرفة أبها تناولت أربعة محاور رئيسية
نظمت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل، بعنوان: "استراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل"، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، هي: دور الشركة السعودية للكهرباء في توطين الصناعات والخدمات، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمصانع المحلية، وآلية تسجيل وتأهيل الموردين والمقاولين، وجلسات مباشرة مع ممثلي إدارة التوطين والتأهيل في الشركة.
وتستهدف ورشة العمل، قطاع الأعمال من مقاولين ومصنعين، وموردين، ومستثمرين في القطاع الصناعي.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد النسخة الجديدة من استراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج "بناء"، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10 في المئة مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50 في المئة من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
، "الكهرباء" تقدم فرصاً استثمارية لتوطين الصناعة وتعظيم المحتوى المحلي ،
المصدر : الخليج 365
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