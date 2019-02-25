الجوازات: شرط للتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية‬

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، على سؤال خاص بالشرط الخاص بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح حساب الجوازات إنه يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر.

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