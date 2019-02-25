مواطنة ذهبت إلى عيادة أسنان في المدينة لزراعة شعرها.. فكانت النتيجة صادمة.. شاهد ما حدث لها

تقدمت مواطنة في العقد الثالث من عمرها بشكوى ضد طبيب عربي يعمل بإحدى عيادات الأسنان بمجمع طبي في وسط المدينة، بعد قيامه بإجراء عملية زراعة شعر لفتاة نتج عنه سلخ جزء كبير من فروة الرأس وبروز مساحة من الجمجمة.

ووفقا لـ”عكاظ” روت المواطنة تفاصيل ما حدث معها قائلة إن طبيبا عربيا متخصصا في جراحة الوجه والفكين يمارس العمل في عيادة أسنان في أحد المجمعات الطبية، قام بالدعاية لنفسه عبر «تويتر» بوجود زراعة للشعر في عيادته، ما دفعها للتوجه إليه لزراعة جزء بسيط من شعر الرأس، وبعد وضع تخدير تمهيداً للعملية قام بسلخ جزء كبير من فروة الرأس من الأعلى لتكتشف المواطنة المنظر الذي أثار الذعر في نفسها.

وأضافت المواطنة بعدها حاول الطبيب طمأنتي بأنه سيتم إكمال الزراعة من داخل الجلد وعمل الخياطة لها، إلا أنها رفضت هذا الإجراء ما دفعها إلى التقدم بشكوى لصحة المدينة، واتضح أنه يمارس عملا يخالف تخصصه في مخالفة لأنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.

من جهته قال مدير الإعلام الصحي بصحة المدينة حاتم سمان، إن إدارة الالتزام قامت بإغلاق المجمع والعيادة تحفظياً مع فرض غرامة مالية، مشيراً إلى أنه تمت إحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، فيما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة نتيجة ممارسته تخصصا غير مرخص له العمل به.