أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، على سؤال خاص برسوم تجديد الجواز؛ حيث استفسر أحد الأشخاص سائلًا: ” دفعت رسوم تجديد الجواز عشر سنوات، استلمت الجواز مدته خمس سنوات، ليا سنة انتظر تصحيح الوضع. الإفادة. إنه الإجراء في الرياض ” .
وأوضح حساب ” الجوازات- أبشر ” قائلًا: ” مرحبــاً..، النظام أخي الكريم عبد الكريم .. لا يحدد المدة إلا حسب المدة التي حددها منفذ الطلب.. ولكم إسترداد الرسوم الفائضة “300ريال” من خلال نفس الحساب الذي تم السداد منه.. ” .
وأضافت ” الجوازات ”: ” علما بأنه النظام لا يقبل منح جواز لمدة عشر سنوات إلا من بلغ سن العشرين فما فوق.. سعدنا بخدمتكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تجيب على استفسار بشأن رسوم تجديد الجواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.