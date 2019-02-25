الجوازات تجيب على استفسار بشأن رسوم تجديد الجواز

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، على سؤال خاص برسوم تجديد الجواز؛ حيث استفسر أحد الأشخاص سائلًا: ” دفعت رسوم تجديد الجواز عشر سنوات، استلمت الجواز مدته خمس سنوات، ليا سنة انتظر تصحيح الوضع. الإفادة. إنه الإجراء في الرياض ” .

وأوضح حساب ” الجوازات- أبشر ” قائلًا: ” مرحبــاً..، النظام أخي الكريم عبد الكريم .. لا يحدد المدة إلا حسب المدة التي حددها منفذ الطلب.. ولكم إسترداد الرسوم الفائضة “300ريال” من خلال نفس الحساب الذي تم السداد منه.. ” .

وأضافت ” الجوازات ”: ” علما بأنه النظام لا يقبل منح جواز لمدة عشر سنوات إلا من بلغ سن العشرين فما فوق.. سعدنا بخدمتكم”.