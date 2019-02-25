أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن القرآن الإلكتروني من السلع الممنوع استيرادها. وجاء ذلك في رد حساب الجمارك، على سؤال لمواطنة عن السلع المستوردة المسموح بها وغير المسموح، وخاصة عن ” ابجورة القرآن الكريم ” .
ورد الحساب قائلًا: ”مرحباً بك، القرآن الإلكتروني من السلع الممنوعة، كما يمكنك الإطلاع على قائمة السلع الممنوعة والمقيدة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط التــــالي من هــــــــنــــــا”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك ترد على سؤال بشأن السماح باستيراد القرآن الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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