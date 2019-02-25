كراني: الدفء مستمر على معظم المناطق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة الدفء مستمرة على معظم أجزاء المملكة وبشكل ملموس على أجواء القطاع الغربي؛ نظراً لتعمق أخدود هوائي يميل نسبياً للحرارة على أجوائه. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله يستمر الدفء على معظم أجواء المملكة وبشكل ملموس على أجواء القطاع الغربي نظراً لتعمق أخدود هوائي يميل نسبياً للحرارة على أجوائه.. يصحب ذلك طقس غائم جزئي على الغربية وجنوباً حتى منطقتَي جازان والوسطى، مع وجود بعض الخلايا الممطرة على المصايف وجنوباً، ونشاط للرياح السطحية.. والعلم لله”.

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