تفاصيل وفاة والدة تركي بن عبدالرحمن بن عبد العزيز في السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود، في المملكة العربية السعودية.

وجاء في “بيان من الديوان الملكي”: " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود".

قال البيان:" سيصلى على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعودـ اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض".

وتمنى الديوان الملكي أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة والدة تركي بن عبدالرحمن