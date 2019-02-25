عروض العثيم في مهرجان الالكترونيات الكبرى

قدمت أسواق عبد الله العثيم في السعودية اليوم عروض للإلكترونيات من الاثنين وحتى يوم 6 مارس في مهرجان الالكترونيات الكبرى.

وشملت عروض العثيم سماعة اذن , سماعة – اوربانيستا , مكبر صوت – جام اسود , سماعة اي فروغز , سماعة كينو زهري , سماعة بلوتوث انكر , داينوس مكبر صوت 2.1 بلوتوث, شاشة رقمية, تشغيل وسائط متعددة, إضاءة متعددة , جي بي ال سماعة في الأذن , ابيض – T110 , سلك في ماكس ذات الوسائط المتعددة العالية الوضوح بطول 3 أمتار , منظّف الشاشات من إي تون , الجهاز اللاسلكي للاتصال بالانترنت E5573 4G من هواوي .

تفاصيل عروض العثيم للالكترونيات اضغط هنا

كما شملت عروض العثيم أجهزة كهربائية , الكترونيات وجوالات , أدوات منزلية .. سامسونج جالاكسي إس 10 بلس، أسود , الساعة الذكية W1 من هواوي , أداة الشحن المعدنية بقوة 10000 Mah من بكي , أداة الشحن بقوة 12000 MAh من ديسكوفري , سامسونج جلاكسي اس 9 شريحتين اتصال – 64 جيجا,الجيل الرابع ال تي اي, اسود , سامسونج, جالكسي S7 , 32 جيجابايت, ذهبي , آبل,آي فون 7, 128 جيجابايت, ذهبي , آي فون 7, آبل, 128 جيجابايت, روز.