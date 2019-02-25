مباراة الاتحاد السكندري والهلال - الموعد والقنوات الناقلة مجانا واسم المعلق

يلعب الاتحاد السكندري ضد الهلال السعودي، يوم الاثنين، في ستاد برج العرب، في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للاندية الابطال 2019 "البطولة العربية" لكرة القدم.

وتبدأ مباراة الهلال والاتحاد عند السادسة مساء بتوقيت القدس والقاهرة، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

وتبث مباراة الهلال السعودي ضد الاتحاد السكندري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2 فيما يعلق عليها علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت في المملكة العربية السعودية انتهت بفوز كاسح للهلال السعودي على الاتحاد السكندري بثلاثة اهداف مقابل هدف، الأمر الذي عقد مهمة الفريق المصري في بلوغ نصف نهائي كأس زايد للاندية العربية الابطال.