فيديو وصور لحظة العثور على الطفل «مشاري» وتكريم أمير الجوف للبطل «الزيدان»

كرّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، الاثنين، المواطن البطل، عبدالرزاق بن مدالله الزيدان نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث عن الطفل مشاري بن بندر العابط، الذي كان مفقودًا أثناء التنزه مع ذويه غرب مزارع سكاكا.

وأثنى أمير الجوف على الشاب الزيدان وتصرفه النبيل، مؤكدًا أنه يدل على حُسنِ التربية والتوجيه، ويعتبر دَيْدَنَ مجتمعنا في هذه البلاد المباركة.

ونوّه أمير الجوف بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.

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من جهته تقدّم الزيدان بالشكر والامتنان لأمير منطقة الجوف على تكريمه وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير.

وجسد أهالي الجوف أمس، أسمى معاني التلاحم والترابط والشهامة في البحث عن الطفل المفقود مشاري العابط، حتى تم العثور عليه، وعاد لأهله وأسرته سليمًا معافى ولله الحمد.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة العثور على الطفل مشاري بن بندر العابط، وأظهر المقطع حشودًا من أهالي المنطقة وقد فزعوا للبحث عنه، كما أظهر جانبًا من سياراتهم التي ضاقت بها الطريق المجاورة لمنطقة البحث،

وعلمت «عاجل» أن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطفل مشاري بن بندر العابط، عقب العثور عليه، وقد اطمأن الأمير، خلال الاتصال على صحة الطفل، مهنئًا والديه بعودته سالمًا ولله الحمد.