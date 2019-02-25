مصادر لـ«عاجل»: توجيه لجميع شركات الاتصالات بـ«إلغاء البصمة»

علمت «عاجل»، اليوم الاثنين، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (بالتعاون مع وزارة الداخلية) شرعت في إلغاء العمل بـ«البصمة»، عند «إصدار بطاقات الاتصال.. الشرائح الإضافية.. بدل الفاقد.. طلب تفعيل بطاقات الاتصال.. نقل الرقم من مشغل إلى آخر...»، المعمول بها منذ سنوات.

ويشمل الإجراء المرتقب (بحسب مصادر عاجل) جميع شركات الاتصالات بالمملكة (الاتصالات السعودية.. موبايلي.. زين.. ليبارا.. فيرجن)، بعدما وصل توجيه لكافة الشركات بهذا الخصوص، بعدما تمَّ رصد العديد من المشكلات في بعض البصمات للعملاء، لاسيما مرضى السكري.

ويشمل التوجيه (بحسب المصادر) «الاكتفاء ببصمة أبشر لتجاوز المشكلات المذكورة لدى التعامل مع شركات الاتصالات»، وألمحت في الوقت نفسه إلى أنَّ الخدمة الجديدة (النفاذ الموحد) تتيح لشركات الاتصالات تجاوز البصمة بعد قيام العميل بتزويد الشركة بالرمز الحاصل عليه بعد قيامه بالدخول على رابط الخدمة عبر مركز المعلومات الوطني على الرابط (www.iam.gov.sa)، ومن ثم تسجيل الدخول، واختيار رمز توثيق بطاقات الاتصال.

وأشارت المصادر إلى أن «الرمز الممنوح للعميل بعد دخوله على موقع النفاذ الموحد يعمل لمدة 4 ساعات فقط، خلالها سيتمكن الكود من تجاوز البصمة دون الحاجة لتقديم بصمة المستخدم».