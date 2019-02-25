السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر قنابل تقليدية الصنع ويوقف مهاجرين



الجزائر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عمليتي بحث وتمشيط في كل من البويرة وسكيكدة شمال وشرق البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في كل من ورقلة والأغواط.

// انتهى //

16:39ت م

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الجزائر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عمليتي بحث وتمشيط في كل من البويرة وسكيكدة شمال وشرق البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في كل من ورقلة والأغواط.// انتهى //16:39ت م0185

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