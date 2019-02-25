الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
هنأ معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط, صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز, بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.
وقال: "إن تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع سيسهم بالارتقاء بمستوى الوزارة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أن سموه خير من تناط به هذه المهمة في مرحلة تطوير وإعادة بناء هذه القوات التي دائماً تحظى بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه.
وأكد أن المكرمة الملكية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة هي لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.
// انتهى //
16:18ت م
0165
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يهنئ الأمير خالد بن سلمان بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.