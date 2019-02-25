الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يتفقد المراكز التابعة للمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بجولة تفقدية على مراكز النايفية والذيبية وسامودة والمطرقة والمتياهة الجنوبية, والتقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.
وأكد سموه خلال لقائه المواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.
// انتهى //
16:18ت م
0164
1890147.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يتفقد المراكز التابعة للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى