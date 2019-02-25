السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يتفقد المراكز التابعة للمحافظة



حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بجولة تفقدية على مراكز النايفية والذيبية وسامودة والمطرقة والمتياهة الجنوبية, والتقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

// انتهى //

16:18ت م

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حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بجولة تفقدية على مراكز النايفية والذيبية وسامودة والمطرقة والمتياهة الجنوبية, والتقى خلالها رؤساء المراكز والأهالي واستمع لاحتياجاتهم.وأكد سموه خلال لقائه المواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.// انتهى //16:18ت م0164

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