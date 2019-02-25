

عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، القائد العام للقوات المسلحة الصومالية اللواء الركن طاهر آدم علمي، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبُحث خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

16:18ت م

0163



عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، القائد العام للقوات المسلحة الصومالية اللواء الركن طاهر آدم علمي، الذي يزور الأردن حاليًا.وبُحث خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //16:18ت م0163

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يلتقي القائد العام للقوات المسلحة الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.