السعودية اليوم / أمانة تبوك تضبط مستودعا متنقلا للمواد الغذائية



تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

ضبطت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة تبوك ، مستودعاً متنقلاً للمواد الغذائية يحتوي على أكثر من 800 كرتون من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان, بأنه وخلال الجولات اليومية لإدارة الرقابة الشاملة تم ضبط إحدى البرادات المتنقلة تحمل مواداً غذائية منتهية الصلاحية, موزعة في 804 صندوق, تزن مايزيد عن 10 آلاف كجم.

وبين الغبان, أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها وحجز البرادة لدى الأمانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

// انتهى //

16:18ت م

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تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسضبطت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة تبوك ، مستودعاً متنقلاً للمواد الغذائية يحتوي على أكثر من 800 كرتون من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان, بأنه وخلال الجولات اليومية لإدارة الرقابة الشاملة تم ضبط إحدى البرادات المتنقلة تحمل مواداً غذائية منتهية الصلاحية, موزعة في 804 صندوق, تزن مايزيد عن 10 آلاف كجم.وبين الغبان, أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها وحجز البرادة لدى الأمانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.// انتهى //16:18ت م0162

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