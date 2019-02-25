السعودية اليوم / رابطة تبوك الخضراء تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بأسبوع البيئة بعد غدٍ



تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

تعقد رابطة تبوك الخضراء بعد غدٍ مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بأسبوع البيئة الأول الذي سيقام تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا", وذلك بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة طارق بن إبراهيم الحسين أن المؤتمر يأتي من إيمان الجمعية بأهمية دور الإعلام البيئي في ذلك، والمشاركة بالمقترحات التطويرية لتعزيز الوعي الوطني بشأن أهمية البيئة والمحافظة عليها بشكل مستدام.

وأكد أهمية البيئة وما تحضي به من رعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة التي كرست الجهود من أجل رعايتها والمحافظة عليها، وأن تخصيص هذا السبوع يُعد تتويج للجهود التي تقوم بها المملكة في تنمية وتطوير البيئة إدراكًا ووعيًا منها لتلك الأهمية في حياة المجتمع من كل النواحي سواء كان بيئيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا.

// انتهى //

16:17ت م

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تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستعقد رابطة تبوك الخضراء بعد غدٍ مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بأسبوع البيئة الأول الذي سيقام تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا", وذلك بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك.وأوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة طارق بن إبراهيم الحسين أن المؤتمر يأتي من إيمان الجمعية بأهمية دور الإعلام البيئي في ذلك، والمشاركة بالمقترحات التطويرية لتعزيز الوعي الوطني بشأن أهمية البيئة والمحافظة عليها بشكل مستدام.وأكد أهمية البيئة وما تحضي به من رعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة التي كرست الجهود من أجل رعايتها والمحافظة عليها، وأن تخصيص هذا السبوع يُعد تتويج للجهود التي تقوم بها المملكة في تنمية وتطوير البيئة إدراكًا ووعيًا منها لتلك الأهمية في حياة المجتمع من كل النواحي سواء كان بيئيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا.// انتهى //16:17ت م0161

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