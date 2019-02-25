السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لبعض المخططات والتقاطعات بمكة المكرمة



مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.

وقد اقترحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة التسمية والترقيم أن يتم توزيع المخططات حسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية , كما جرى إعداد المخطط الذي يضم 14 حياً , فيما جرى ضم 24 مخططًا أُطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أُزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة "الجديدة" , إلى جانب تسمية 14 تقاطعًا بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعمل الأمانة على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعه الأصلي ونبذة مختصرة عنه.

// انتهى //

16:16ت م

0159



مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.وقد اقترحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة التسمية والترقيم أن يتم توزيع المخططات حسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية , كما جرى إعداد المخطط الذي يضم 14 حياً , فيما جرى ضم 24 مخططًا أُطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أُزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة "الجديدة" , إلى جانب تسمية 14 تقاطعًا بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.وتعمل الأمانة على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعه الأصلي ونبذة مختصرة عنه.// انتهى //16:16ت م0159

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