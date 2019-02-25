السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 153 منشأة مخالفة ضمن حملة"غذاؤكم أمانة"



ابها 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها, خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5512 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع التاسع و الثلاثين لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كافة أمانات المملكة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, ان الأمانة وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الماضي, نحو 1362 مخالفة صحية بجانب أغلاق 153 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، و ذلك بعد تنفيذ 1872 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال الأسبوع التاسع والثلاثين من حملة غذاؤكم أمانة، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

// انتهى //

16:13ت م

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ابها 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها, خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5512 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع التاسع و الثلاثين لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كافة أمانات المملكة .وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, ان الأمانة وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الماضي, نحو 1362 مخالفة صحية بجانب أغلاق 153 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، و ذلك بعد تنفيذ 1872 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال الأسبوع التاسع والثلاثين من حملة غذاؤكم أمانة، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //16:13ت م0154

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