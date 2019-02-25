السعودية اليوم / أمير نجران يهنئ الفائزات بجائزة التعليم للتميز



نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أربع فائزات من تعليم المنطقة، بجائزة التعليم للتميز، لحصولهن على مراكز بين العشرة الأوائل على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.

وتسلّمت الفائزات بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، خطاباً حمل توقيع سمو أمير المنطقة، هنأهن فيه وأثنى على جهودهن وحرصهن على التفوق لا المشاركة فحسب، ما أسهم في تتويجهن بالفوز بمراكز متقدمة على مستوى الجائزة، .

وجاء ذلك بحضور مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي حكمي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزتها للتعليم، حيث فاز من منطقة نجران نورة بنت محمد الصقري بفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وعن فئة المعلم المتميز فاز كل من شيخة بنت صالح الوادعي، وثريا بنت عبدالله المكرمي، وصباح بن محمد آل عدينان.

// انتهى //

15:40ت م

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نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسهنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أربع فائزات من تعليم المنطقة، بجائزة التعليم للتميز، لحصولهن على مراكز بين العشرة الأوائل على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.وتسلّمت الفائزات بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، خطاباً حمل توقيع سمو أمير المنطقة، هنأهن فيه وأثنى على جهودهن وحرصهن على التفوق لا المشاركة فحسب، ما أسهم في تتويجهن بالفوز بمراكز متقدمة على مستوى الجائزة، .وجاء ذلك بحضور مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي حكمي.وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزتها للتعليم، حيث فاز من منطقة نجران نورة بنت محمد الصقري بفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وعن فئة المعلم المتميز فاز كل من شيخة بنت صالح الوادعي، وثريا بنت عبدالله المكرمي، وصباح بن محمد آل عدينان.// انتهى //15:40ت م0148

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