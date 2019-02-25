انت الان تتابع تفاصيل خبر تأجيل ثانٍ لانسحاب الحوثيين من الحديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 03:46 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي إرجاء عملية الانسحاب الجزئي لمسلحيها والقوات الحكومية من محافظة الحديدة؛ وفقاً لخطة الأمم المتحدة واتفاق السويد، وسط تبادل للاتهامات بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

وقال مصدر يمني حكومي لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إن عملية الانسحاب الجزئي من مدينة الحُديدة والموانئ الرئيسية بالبلاد تأجلت إلى الخميس المقبل، جراء "رفض الحوثيين".

وأضاف المصدر الذي لم تُكشف هويته أنه "كان من المقرر أن تجري المرحلة الأولى من إعادة الانتشار أمس الأحد، لكنها تأجلت إلى اليوم الاثنين، ومن جديد تأجلت حتى الخميس؛ بسبب رفض الحوثيين تنفيذ الانسحاب".

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وافقوا على المرحلة الأولى؛ والتي تتضمّن انسحاباً للقوات الحكومية والحوثيين من خطوط التماس بمسافات محددة، وانسحاب الحوثيين من الموانئ بمسافة 5 كيلومترات، مستدركاً: "لكن الحوثيين يرفضون تنفيذ ذلك على الأرض، رغم إعلان موافقتهم على وسائل الإعلام".

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والاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، استعداد جماعته لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق على الفور، وقال إن قوات جماعته تنتظر إشارة رئيس لجنة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد.

لكن المصدر الحكومي قال: إن "الجماعة ليس لها أي نية في تنفيذ الاتفاق، وإن ممثليهم في لجنة الانتشار يتعذّرون بأن القيادات العسكرية في قواتهم ترفض الانسحاب".

من جهتها نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، قوله: إن "الحكومة اليمنية غير ملتزمة بالاتفاقات منذ توقيع اتفاق السويد، وإنها تتلكّأ وتماطل في تنفيذ خطوة إعادة الانتشار".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الاتفاق سيُنفّذ الأربعاء، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدّة القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، خلال اليومين الماضيين.

وتواصل القوات الحكومية فرض الطوق على الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر من الجهتين الجنوبية والشرقية، في حين يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر من العام الماضي.