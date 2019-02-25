شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في ⁧‫"بكين‬⁩" تستوعب ثلاثة ملايين كتاب ومخطوط والان مع التفاصيل

يدعم التعاون الثقافي والعلمي بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية التفاعل الثقافي بين المملكة والصين من جهة، وبين الثقافتين العربية والصينية من جهة أخرى، فمنذ افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكتبة الملك عبدالعزيز في بكين في السابع عشر من شهر مارس 2017 م والعمل على أشدّه بين المكتبة والجامعة من أجل تحقيق الأهداف الثقافية بين البلدين الصديقين.

ومع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين الأسبوع المنصرم، والإعلان خلال زيارته عن البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة، بدأ التطلع أكثر إلى تمتين هذه الجسور وتفعيل الأنشطة والبرامج التي تفضي إلى إبراز الثقافتين وتلاقيهما بشكل مباشر.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين مركزًا ثقافيًا وحضاريًا في قلب بكين يهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي وتقوية الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين ، وخدمة الباحثين والعلماء ، فضلا عن دعم تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية، وتوفير فهرسة الكتب العربية على شبكة الإنترنت في الجامعات والمكتبات الصينية ، مما يسهم في فتح آفاق التعاون العلمي في البلدين.

وتعمل المكتبة على ترجمة الكتب ونشرها من اللغتين العربية والصينية، ويتم اختيار موضوعاتها بما يحقق تطوير العلاقات الثقافية والعلمية، وإصدار كتاب دوري ثقافي ونشرة باللغتين العربية والصينية، وتعزيز التبادل العلمي بين المتخصصين من الجانبين، ودعم المكتبات الصينية بما تحتاجه من الكتب العربية والفهرسة الآلية من خلال الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية، والإشراف على بوابة المكتبات العربية الصينية مع المكتبة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية.

وتحتل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين مساحة 13 ألف متر مربع وسط جامعة بكين وتتألف من ستة طوابق؛ تضم مركزًا للدراسات العربية الصينية ومركزًا للمعارض وقاعات للمحاضرات والقراءة والبحث ، وتستوعب في قسميها العربي والصيني ثلاثة ملايين كتاب ومخطوط، تحوى ما يزيد عن 200 ألف كتاب حول الدراسات العربية يقدمها الجانب السعودي وعددا ضخما من المخطوطات الصينية القديمة النفيسة ، إضافة الى تزويدها بأحدث التقنيات الرقمية والبحثية في مجال المكتبات وتقنية المعلومات.