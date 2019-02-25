خالد بن سلمان: فخورون بالقدرات القتالية وكفاءة جنودنا البواسل في كل القطاعات

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ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بسمو نائب وزير الدفاع, مقدماً لسموه التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان ومنسوبي القوات المسلحة بجازان بمناسبة الأمر الملكي الذي أصدره باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشرفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، على تعيينه نائباً لوزير الدفاع، راجياً لسمو الأمير خالد بن سلمان التوفيق في مهام عمله نائباً لوزير الدفاع, وزيارته للمنطقة التي تعد الأولى بعد تعيين سموه نائباً لوزير الدفاع وكل ما فيه خدمة الدين والوطن.
من جانبه أعرب سمو نائب وزير الدفاع عن سعادته بزيارة منطقة جازان وتفقد القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي, مؤكداً فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية.
ونوّه بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.
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