خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس قبرص في شرم الشيخ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود⁩ في مقر انعقاد ⁧

القمة العربية الأوروبية

⁩ في شرم الشيخ برئيس جمهورية ⁧

قبرص

⁩ "نيكوس اناستاسياس".

ويشارك في القمة من القادة العرب كل من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وحمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ومحمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين، وبرهم صالح رئيس العراق، وعبدربه منصور هادي رئيس اليمن، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الصومال محمد عبدالله محمد، وإسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل الإمارات العربية المتحدة، وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وعبدالقادر بن صالح الخميس رئيس مجلس الأمة الجزائري، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني، وبكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس عمان، وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان، والشيخ محمد الأمين ضيف وزير خارجية جزر القمر ورئيس وفد بلاده، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني والوزير الأول للمملكة المغربية.

ومن الجانب الأوروبي، تضم قائمة المشاركين كلاً من: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيبستيان كورتس، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موجريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.. كما تضم قائمة المشاركين كلاً من: شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، ونيكوس أناستاسياس رئيس قبرص، وأندريه بابيش رئيس وزراء التشيك، وأندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا، ولارس راسموسن رئيس وزراء الدنمارك، وجورى راتاس رئيس وزراء أستونيا.

كما يشارك يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا، وإليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، وفيكتور أوروبان رئيس وزراء المجر، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وليو فرادكار رئيس وزراء آيرلندا، وإدجار رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا، وليناس لنكيفيشسيوس وزير خارجية ليتوانيا، وجوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا، ومارم روته رئيس وزراء هولندا، وماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا، وأنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال، وكلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، وبيتر بيلحريني رئيس وزراء سلوفاكيا، وماريان شاريتس رئيس وزراء سلوفينيا، وجوسيب بوريل وزير خارجية إسبانيا، وستيفان لوفين رئيس وزراء السويد، وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وجان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وتحظى القمة بمتابعة إعلامية عربية ودولية كبيرة؛ حيث بدأت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدول المختلفة منذ شهر، في تلقي طلبات 550 مراسلاً أجنبياً زائراً وأكثر من 250 مراسلاً محلياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية ووكالات الأنباء والفضائيات، بالإضافة إلى أكثر من 200 مراسل إعلامي مرافق لرؤساء الدول العربية والأوروبية والقادة والحكومات المشاركة في المؤتمر.